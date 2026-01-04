Quién es Alvin Hellerstein, el juez de los grandes juicios en EE. UU. que llevará el caso de Maduro

Luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos, el pasado 3 de enero, ahora tendrá que convalecer ante un juez para enfrentar los cargos por los que es acusado.

Maduro, quien, al llegar a suelo estadounidense, fue llevado a las instalaciones de la DEA en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, fue imputado por cuatro cargos:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración para la importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ahora, el líder venezolano deberá enfrentar a la justicia, la primera comparecencia se llevará a cabo el lunes 5 de enero a medio día en el tribunal federal de Manhattan ante el juez distrito estadounidense Alvin Hellerstein.



¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez que llevará el proceso contra Maduro?

Alvin Kenneth Hellerstein es un magistrado que cuenta con una larga trayectoria en procesos de alto impacto, sensibilidad política, judicial y mediática. El togado tendrá la tarea de llevar el proceso contra Nicolás Maduro, el cual, según fuentes judiciales, hace parte de una investigación que se ha desarrollado por más de 15 años, Maduro fue incluido en 2020 por tráfico internacional de drogas.

Nicolás Maduro, minutos después de llegar a Nueva York tras su captura. Foto: archivo.

Hellerstein, quien fue nombrado como juez federal por el expresidente Bill Clinton en 1998, es abogado de la Universidad de Columbia y desde 2011 preside como senior, lo que le ha permitido llevar procesos de alto nivel como la orden de publicar imágenes de la prisión de Abu Ghraib, así como litigios derivados de los atentados del 11 de septiembre, en los que sostuvo la inmunidad soberana de la ciudad de Nueva York frente a millonarias reclamaciones civiles.



El juez también ha estado al frente de casos de gran visibilidad pública, como el litigio por el póster “Hope” de Barack Obama y la administración de múltiples demandas civiles contra el productor Harvey Weinstein, en el contexto del movimiento #MeToo.

Para el chavismo, su figura no es nueva, pues Hellerstein preside actualmente el proceso contra Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano extraditado en 2023 por cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Debido a ello, cuenta con conocimiento previo sobre las estructuras criminales vinculadas al poder político venezolano, un factor más para estar a cargo del proceso de Nicolás Maduro.

Luego de la audiencia de este lunes el tribunal deberá definir el calendario procesal, el caso quedará en manos de Hellerstein, quien tendrá la tarea de revisar las pruebas en contra de Maduro, las solicitudes de la defensa, entre otras cuestiones legales.