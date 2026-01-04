En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Quién es Alvin Hellerstein, el juez de los grandes juicios en EE. UU. que llevará el caso de Maduro

Quién es Alvin Hellerstein, el juez de los grandes juicios en EE. UU. que llevará el caso de Maduro

Maduro deberá enfrentar a la justicia, la primera comparecencia se llevará a cabo el lunes 5 de enero a medio día en el tribunal federal de Manhattan ante un juez de distrito estadounidense.

Alvin Kenneth Hellerstein, el juez que llevará el proceso contra Nicolás Maduro.
Foto: @eksenhaber_ en X, archivo.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

