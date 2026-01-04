¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro?: advierten condena extrema

La tensión en Venezuela sigue sintiéndose en cada rincón. Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, quien fue extraído de su vivienda en la madrugada del 3 de enero de 2025, luego de una acción militar comandada por el presidente Donald Trump, el escenario político cambió de forma abrupta tanto dentro como fuera del país.

Desde ese momento, el ambiente político a nivel internacional se ha tornado complejo. Por un lado, algunos gobiernos respaldan la decisión de Estados Unidos; por otro, varios mandatarios han criticado y rechazado la operación, al considerar que atenta contra la soberanía de un país extranjero.

A esto se suman las declaraciones del presidente estadounidense, que han generado preocupación en distintos sectores, especialmente al asegurar que será Estados Unidos quien asuma la administración de Venezuela mientras se concreta una transición de poder. Estas afirmaciones han avivado el debate diplomático y han elevado la incertidumbre sobre el futuro inmediato del país.

Mientras ese panorama se define, Nicolás Maduro fue trasladado por diferentes medios, entre buque, avión, camioneta y helicóptero, hasta llegar finalmente a la Prisión Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, donde permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses.



Sin embargo, los venezolanos que celebran la captura de Maduro siguen atentos a la fecha en la que el exmandatario será juzgado. Muchos esperan verlo tras las rejas como el inicio de una nueva etapa, con la expectativa de una vida más tranquila, un gobierno democrático, una economía sostenible y mayores niveles de seguridad en las calles.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, se espera que el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), uno de los más importantes del país, avance en el proceso judicial el próximo lunes 5 de enero, en horas de la noche. A partir de ese momento, Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán permanecer en prisión mientras se define la sentencia que marcará su futuro.

Delitos por los que será judicializado Nicolás Maduro

Según lo señalado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, los cargos por los que Nicolás Maduro y Cilia Flores serán juzgados incluyen:



Conspiración narcoterrorista.

Conspiración para importar cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Ante este escenario, analistas consideran que la sentencia podría ser severa. Teniendo en cuenta que Maduro tiene 63 años y su esposa 69, no se descarta una condena de por vida. Mientras tanto, Maduro será recluido en una prisión de máxima seguridad, pues para Estados Unidos y Donald Trump es considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, razón por la cual se ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.