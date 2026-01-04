En vivo
¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro?: advierten condena extrema

¿Cuándo será el juicio contra Nicolás Maduro?: advierten condena extrema

Nicolás Maduro fue trasladado por diferentes medios, entre buque, avión, camioneta y helicóptero, hasta llegar finalmente a la Prisión Federal de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

Maduro Capturado.jpg
Primera imagen de Nicolás Maduro capturado
Foto: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 4 de ene, 2026

