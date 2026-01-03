Trump revela detalles de la captura de Nicolás Maduro: "Solo EE.UU. lo puede realizar"

La versión oficial de Estados Unidos sobre el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro se conoció a través de una extensa declaración militar que detalla, paso a paso, cómo se ejecutó una de las operaciones más complejas de los últimos años. Bajo el nombre de Operación Absolute Resolve, Washington aseguró que la misión tuvo como único objetivo llevar ante la justicia al mandatario venezolano y a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados por la justicia estadounidense.

Según el relato del general Dan Kane, se trató de una acción preparada durante meses, ejecutada en plena madrugada y diseñada para mantener el factor sorpresa, reducir daños colaterales y garantizar la extracción segura de los capturados desde el corazón de Caracas.



Operación Absolute Resolve: meses de planeación y máxima precisión

“El trabajo comenzó hace muchos meses”, explicó el general a cargo, al señalar que fue una operación que “solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar”. La misión, realizada durante “las horas más oscuras del 2 de enero”, integró componentes aéreos, marítimos, espaciales y de inteligencia.

De acuerdo con la declaración oficial, participaron soldados, marineros, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, apoyados por agencias como la CIA, la NSA y la NGA. “Observamos, esperamos, preparamos y permanecimos pacientes y muy profesionales”, afirmó el general, quien destacó que el fallo de un solo componente “hubiera puesto en peligro toda la operación”.

Ataques a Venezuela Foto: AFP

Más de 150 aeronaves y un cerco total sobre Caracas

Uno de los datos más llamativos fue el despliegue aéreo. “Esta misión involucró más de 150 aeronaves que trabajaron en unísono”, explicó el alto mando, detallando la participación de F-22, F-35, F-18, bombarderos B-2, drones y helicópteros de extracción.

Las aeronaves despegaron desde “20 bases diferentes en tierra y en alta mar”, mientras helicópteros volaban “a 100 pies sobre el agua” hasta ingresar a territorio venezolano. Antes del ingreso a Caracas, las fuerzas estadounidenses desmantelaron “el sistema de aerodefensa de Venezuela” para asegurar el paso seguro de los helicópteros.

“La meta de nuestro componente aéreo siempre será proteger a los helicópteros y a las fuerzas terrestres”, puntualizó el general.



Así fue la captura de Maduro y la exfiltración

El momento clave ocurrió cuando las fuerzas llegaron al objetivo en Caracas. “Llegamos al lugar donde estaba Maduro a la 1:01 de la mañana, hora del este, 2:01 hora de Caracas”, relató el general. Allí, las unidades aislaron la zona y procedieron a la aprehensión.

“Maduro y su esposa se rindieron y fueron llevados a custodia por el Departamento de Justicia”, afirmó, subrayando que la operación se ejecutó “sin pérdidas de vidas”. La exfiltración se completó horas después, cuando ambos fueron embarcados en el USS Iwo Jima.

Para Estados Unidos, lo ocurrido es “una gran demostración de las fuerzas conjuntas”, resultado de entrenar “no para hacerlo bien, sino para no equivocarnos”, y una señal de que puede desplegar “una fuerza sobrecogedora en el tiempo y lugar de nuestra elección”.