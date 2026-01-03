En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

Trump dice que no desplegará tropas en Venezuela si Delcy Rodríguez "hace lo que queremos"

Este sábado, Donald Trump afirmó que EE. UU. no tendrá que desplegar soldados en suelo venezolano si Rodríguez, que en estos momentos está a cargo del gobierno venezolano, "hace lo que queremos".

Donald Trump.
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Fotos: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

