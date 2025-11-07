Colsubsidio confirma continuidad en la entrega de medicamentos tras acuerdo con Nueva EPS

Salud Colsubsidio informó que la entrega de medicamentos continúa con total normalidad en todo el país, luego de alcanzar un nuevo acuerdo de pago con la agente interventora de la Nueva EPS durante una reunión realizada este viernes.

Según la entidad, este compromiso permitirá mantener la operación de los servicios de dispensación sin alteraciones y garantizar la continuidad de los tratamientos para los afiliados.

El anuncio se conoció tras trascender que Salud Colsubsidio evaluaba suspender la entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS con patologías de alto costo, debido a retrasos en los pagos. Entre los diagnósticos involucrados estaban cáncer, diabetes mellitus (medicamentos e insumos), enfermedades autoinmunes, epilepsia, condiciones que requieren anticoagulación, falla cardiaca, trasplante, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad renal crónica, enfermedades huérfanas y VIH.

Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

Como parte de ese escenario que se analizaba, la compañía también contemplaba la suspensión gradual de la dispensación en varias regiones del país. De acuerdo con un cronograma preliminar, la medida iniciaría en Boyacá, Caquetá, Casanare, Huila, Meta, Quindío, Tolima y Valle del Cauca, y posteriormente se ampliaría a Antioquia, Bogotá D.C. y Cundinamarca. No obstante, Salud Colsubsidio aseguró que esta posibilidad sigue únicamente bajo evaluación y no se encuentra en ejecución.



La entidad señaló que la continuidad del servicio depende del cumplimiento de los compromisos pactados por parte de la Nueva EPS.

Por ahora, Salud Colsubsidio reitera que los pacientes afiliados a Nueva EPS pueden acceder a la dispensación de sus medicamentos según los canales habituales, mientras se mantiene el seguimiento a los acuerdos financieros para evitar afectaciones futuras a la prestación del servicio farmacéutico.