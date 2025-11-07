Usuarios de la Nueva EPS bloquean paso entre Dorada y Puerto Salgar

En la mañana de este jueves, usuarios de la Nueva EPS bloquearon el paso vehicular entre La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca). La protesta, protagonizada en su mayoría por familiares de pacientes del Hospital San Félix, busca exigir una atención médica digna y continua.

Los manifestantes aseguran que en las últimas semanas se han emitido varios anuncios sobre restricciones y cierres de servicios para los usuarios de esa aseguradora, situación que, según denuncian, está afectando a pacientes en condición crítica.

“Queremos que atiendan a nuestros familiares, no que los dejen sin tratamientos por las deudas entre las entidades”, expresó uno de los protestantes, visiblemente molesto frente a la falta de soluciones.

El Hospital San Félix, junto con el Hospital Universitario de Caldas y el Santa Sofía de Manizales, ha reportado en repetidas ocasiones el cierre temporal de servicios por las altas deudas acumuladas de la Nueva EPS con la red hospitalaria del departamento.



De acuerdo con el último reporte entregado por la entidad el mes pasado, en Caldas hay más de 408.000 afiliados a la Nueva EPS, quienes podrían verse afectados por esta situación financiera que ya comienza a generar reacciones ciudadanas en las vías.