Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Salud  / Se normaliza atención a pacientes con VIH de Nueva EPS tras acuerdo de pago con SIES Salud IPS

Se normaliza atención a pacientes con VIH de Nueva EPS tras acuerdo de pago con SIES Salud IPS

Álvaro Puerto, presidente de SIES Salud IPS y cofundador de Colombia Salud en Acción, informó que, luego de denuncias por la posible interrupción de tratamientos a pacientes con VIH afiliados a Nueva EPS, se logró un acuerdo de pago con la entidad en octubre.

