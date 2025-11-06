Se normaliza atención a pacientes con VIH de Nueva EPS tras acuerdo de pago con SIES Salud IPS

Álvaro Puerto, presidente de SIES Salud IPS y cofundador de Colombia Salud en Acción, se refirió al caso de los pacientes con VIH afiliados a Nueva EPS, quienes hace unas semanas alertaron sobre la posible interrupción de sus tratamientos debido a demoras en los pagos por parte de la entidad.

Puerto explicó que a comienzos de octubre se llevó a cabo una reunión con representantes de la EPS, en la cual se logró establecer un acuerdo de pago. Gracias a este compromiso, SIES Salud IPS recibió los recursos necesarios para cumplir con la industria farmacéutica y garantizar la entrega continua de medicamentos. “El acuerdo se cumplió en el mes de octubre a cabalidad y esperamos que esa sea la normalidad de aquí en adelante”, afirmó.

Según el directivo, cinco días después de iniciado el flujo de recursos, la industria farmacéutica ya había despachado los medicamentos, permitiendo retomar la atención normal a los pacientes. Puerto añadió que, en casi dos décadas de funcionamiento, la institución no había enfrentado una situación que implicara interrumpir tratamientos, resaltando los esfuerzos realizados para mantener la atención mediante créditos bancarios y gestión operativa.

En relación con el manejo de las enfermedades crónicas, señaló que el modelo de atención integral implementado en VIH y en enfermedad renal crónica ha demostrado ser efectivo. Este enfoque, dijo, no se limita al componente financiero, sino que incorpora los resultados en salud, la atención integral y la entrega oportuna de medicamentos como parte de una promesa de valor hacia los pacientes.



Puerto destacó que avanzar en modelos integrales y en esquemas de pago asociados a resultados es clave para transformar el sistema de salud. Además, señaló que un trabajo articulado entre instituciones y EPS permitirá reducir las quejas y reclamos de los usuarios, que han aumentado significativamente en los últimos años.

Finalmente, subrayó que garantizar la continuidad en los tratamientos y fortalecer la coordinación entre los actores del sistema son pasos esenciales para proteger el derecho a la salud y asegurar la atención a los pacientes con enfermedades de alto costo, como el VIH.