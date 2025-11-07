Barreras en dispensario Offimedicas generó fallas en entrega de medicamentos: Nueva EPS

Decenas de usuarios de la Nueva EPS protestaron frente a la sede ubicada en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, por las demoras en la entrega de medicamentos y la falta de atención oportuna a pacientes con enfermedades graves.

Los manifestantes denunciaron que, desde hace semanas, no han podido reclamar tratamientos esenciales ni medicamentos y que en algunos casos los pacientes se encuentran en estado crítico.

“Mi hijo necesita oxígeno las 24 horas y no he recibido los insumos ni los medicamentos a tiempo. He seguido todos los canales de atención, pero no hay respuesta”, afirmó Johana Ortiz, madre de Emiliano Sánchez Ortiz, un paciente en condición vegetativa que requiere atención permanente.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y agosto de 2025 Santander registró 24.983 reclamos relacionados con demoras, negación de servicios y fallas en la entrega de medicamentos de esta EPS, una de las más grandes del país.



Ante la situación, Nueva EPS emitió un comunicado en el que informó que su operador Offimedicas se comprometió a garantizar la entrega oportuna de medicamentos a los afiliados en Bucaramanga y su área metropolitana.

“Tras algunas barreras presentadas en la dispensación de medicamentos, el prestador se comprometió a garantizar la entrega oportuna a los afiliados”, señaló la entidad.

La EPS agregó que los usuarios podrán reclamar los medicamentos en los puntos de atención habilitados o recibirlos directamente en sus hogares, según el tratamiento. Además, anunció una estrategia de atención inmediata con el apoyo de los equipos regionales para regularizar la entrega de los fármacos pendientes del mes de octubre.

Sin embargo, los usuarios advirtieron que mantendrán la presión hasta que se cumplan los compromisos y se normalice la atención.

“Llevamos meses esperando soluciones. No son solo números, son vidas”, dijo una de las manifestantes.

Este es el comunicado de la Nueva EPS tras las protestas de usuarios por demoras en entrega de medicamentos.