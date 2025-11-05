En vivo
Protesta en sede de la Nueva EPS en Bucaramanga por demoras en entrega de medicamentos

Protesta en sede de la Nueva EPS en Bucaramanga por demoras en entrega de medicamentos

En Barrancabermeja la clínica La Magdalena suspendió desde este miércoles los servicios a 500.000 usuarios de la Nueva EPS por la millonaria deuda con el centro asistencial.

