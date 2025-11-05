Protesta en sede de la Nueva EPS en Bucaramanga por demoras en entrega de medicamentos

Usuarios de la Nueva EPS protestaron en la entrada de la sede ubicada en el sector de Cabecera, en Bucaramanga, para exigir atención oportuna y la entrega de medicamentos. Los manifestantes no permitieron el acceso al edificio en señal de inconformidad por los continuos retrasos en la asignación de citas especializadas y tratamientos médicos.

Entre los asistentes a la manifestación se encontraba Johana Ortiz, madre de Emiliano Sánchez Ortiz, un paciente en estado vegetativo que requiere cuidados permanentes y oxígeno las 24 horas. La mujer denunció la falta de suministro de insumos y medicamentos esenciales pese a haber agotado todos los canales legales.

“Mi hijo está oxigenado 24/7. He seguido todos los canales regulares: veeduría, Defensoría del Pueblo, juzgados y cartas a la Nueva EPS. Tengo el sistema jurídico colapsado y, aun con tutelas y acciones, no dan respuesta”, afirmó Ortiz.

La cuidadora aseguró que desde hace tres meses no recibe los pañales ni los anticonvulsivos que necesita su hijo.



“¿Qué hace la Nueva EPS? Entregar nuevas autorizaciones al dispensario de medicamentos Ofimédica, pero esa empresa no tiene contrato. Nos mantienen en trámites pendientes por todos lados. Soy el cuidador primario, y una sola lata del alimento que él necesita cuesta $800.000 y dura un día”, agregó.

Los usuarios piden a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes que intervengan ante lo que califican como un abandono institucional. Según los manifestantes, la situación se repite en otras sedes de la Nueva EPS en Santander, donde pacientes de alto costo aseguran que sus tratamientos se encuentran suspendidos por falta de entrega de medicamentos y demoras en los procesos administrativos.

En Barrancabermeja más de 500.000 usuarios de la Nueva EPS amanecieron este miércoles sin acceso a servicios médicos en la Clínica La Magdalena, el principal centro asistencial del Magdalena Medio.

La suspensión obedece a una millonaria deuda que, según las directivas del hospital, supera los 30.000 millones de pesos.

La Clínica La Magdalena, ubicada en Barrancabermeja, atiende a pacientes del sur de Bolívar, sur del Cesar, Antioquia y otras zonas del país, convirtiéndose en un punto clave para la atención especializada en esta región.

“Hoy enfrentamos una situación muy compleja. Nos vemos en la necesidad de suspender la atención a los usuarios de la Nueva EPS, debido a la falta de pagos oportunos por parte de esta entidad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para no detener el servicio, incluso asumiendo con recursos propios las obligaciones pasadas. Pero hoy llegamos a un punto en el que la sostenibilidad está en riesgo”, afirmó Karen Sarmiento, gerente de la clínica.

Ante la gravedad del panorama, la Secretaría de Salud de Santander anunció que está evaluando un plan de contingencia para garantizar la atención médica de los usuarios y evitar la suspensión de tratamientos en curso, especialmente aquellos que requieren atención de alta complejidad.