Buscan a motoladrones que tienen azotados a barrios de Barrancabermeja

La comunidad de Barrancabermeja denuncia una nueva ola de hurtos cometidos por delincuentes que se movilizan en motocicletas y bicicletas, especialmente en los barrios Galán y El Recreo.

En videos de cámaras de seguridad quedaron registrados al menos tres casos ocurridos en los últimos días, que muestran la forma violenta en que actúan los ladrones.

En uno de los videos, que fue publicado por el portal Enlace Televisión de Barrancabermeja, se observa a dos hombres en moto que se acercan a una familia reunida frente a su vivienda. Uno de ellos desciende del vehículo, se dirige hacia una mujer adulta y, tras un forcejeo, le arrebata el celular antes de huir junto con su cómplice.

Otro registro muestra a dos sujetos, uno en moto y otro a pie, quienes acaban de cometer un robo. El peatón carga un bolso que presuntamente hurtó minutos antes y ambos se detienen en el antejardín de una casa para repartirse los objetos sustraídos.



El tercer video evidencia a un delincuente en bicicleta que recorre el barrio Galán, se detiene junto a un carro estacionado, rompe uno de los vidrios traseros y roba las pertenencias que estaban dentro del vehículo.

Las autoridades de Policía en el Puerto Petrolero informaron que avanzan en la identificación y búsqueda de los responsables de estos hurtos, quienes tendrían azotados a varios sectores del municipio. Igualmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar y entregar información que permita ubicar a los delincuentes y fortalecer los patrullajes en los puntos más afectados.

Estos son los videos de los robos publicados por el portal de noticias Enlace de Televisión de Barrancabermeja.