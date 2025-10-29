Grave contaminación afecta quebrada que alimenta a ciénaga San Silvestre, Barrancabermeja

Barrancabermeja vive una nueva emergencia ambiental tras detectarse una contaminación con gasolina en la quebrada El Zarzal, fuente hídrica que desemboca en la ciénaga San Silvestre, el principal reservorio de agua del distrito. El hecho se registró en la vereda Patio Bonito, finca La Castellana, del corregimiento La Fortuna, y estaría relacionado con un nuevo incidente de la empresa Cenit, filial de Ecopetrol.

El secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, denunció que el derrame ha generado la muerte de más de mil peces —entre bocachicos, mojarras y moncholos— debido a la falta de una respuesta inmediata de la compañía responsable.

“Nuevamente se repite la historia de la empresa Cenit con problemas de contaminación, pero lo más grave son las omisiones de descontaminación inmediata, como lo establece la ley de contingencias. Esto ha generado la muerte de peces en esta área”, señaló Granados.

Según el funcionario, el impacto ambiental podría ser aún mayor, dado que el afluente afectado es clave para el ecosistema de la Ciénaga San Silvestre, donde semanas atrás se reportaron muertes de babillas, serpientes, patos y aves como el martín pescador, tras episodios similares de contaminación.



Granados advirtió que este corredor hídrico también es hábitat del jaguar americano, una especie en peligro, por lo que el derrame representa un riesgo directo para la fauna silvestre que depende del agua de la quebrada.

Ante la situación, la Secretaría de Ambiente impuso una medida preventiva y anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra Cenit por presunta omisión en la aplicación del plan de contingencia ambiental.

“Estamos exigiendo la descontaminación y atención inmediata de la emergencia para proteger el ecosistema y aplicar el principio de prevención”, agregó Granados.

Publicidad

La administración distrital pidió a las autoridades ambientales y a la empresa involucrada acciones urgentes de contención y limpieza, con el fin de evitar que el combustible alcance mayores zonas de la ciénaga y agrave la emergencia ecológica en el Magdalena Medio.