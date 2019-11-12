Publicidad

Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

    Ciénaga San Silvestre
    Santanderes

    Fallo obliga a Ecopetrol y Aguas de Barrancabermeja a reparar daño ambiental en ciénaga

    La sentencia responsabiliza a Barrancabermeja y a la CAS por omisión de sus deberes ambientales al permitir la contaminación del Caño Rosario, afluente vital del complejo cenagoso San Silvestre.

  • Denuncia lixiviados Barrancabermeja.jpg
    Blu Radio. Denuncia vertimiento lixiviados. Foto: Blu Radio
    Santanderes

    Denuncia penal contra Veolia por contaminación de ciénaga San Silvestre en Barrancabermeja

    Veolia es la empresa que desde el año 2019 es la encargada del manejo del relleno sanitario de Barrancabermeja ubicado en el sector de Patio Bonito.

  • Ahogado en ciénaga San Silvestre.jpg
    Francisco Sarmiento, ahogado en ciénaga San Silvestre.
    Foto: suministrada
    Santanderes

    Hombre murió ahogado tras salvar a su sobrino en ciénaga de Santander

    Organismos de socorro de Barrancabermeja realizan labores de búsqueda en la ciénaga San Silvestre para hallar el cuerpo de Francisco Sarmiento.

  • FOTO BABILLA MUERTA BARRANCABERMEJA.jpg
    FOTO: Babilla muerta en Barrancabermeja- suministrada por Asociación de Pescadores
    Santanderes

    Denuncian mortandad de animales en la ciénaga San Silvestre y el río Lebrija en Santander

    Organizaciones ambientales de Santander solicitaron a las autoridades investigar las causas de la mortandad de animales en el ecosistema de la ciénaga San Silvestre.

  • 348161_BLU Radio. Ciénaga San Silvestre en Santander. Foto: Gobernación
    BLU Radio. Ciénaga San Silvestre en Santander. Foto: Gobernación
    Santanderes

    Ciénagas de Barrancabermeja y Puerto Wilches comenzaron a secarse por intensa ola de calor

    En Santander fue declarada la calamidad pública por el fenómeno de El Niño que ha generado incendios forestales y una intensa sequía en varios municipios.

  • AHOGADO SAN SILVESTRE BARRANCA.jpeg
    Joven de 19 años murió ahogado en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja, Santander
    Bomberos
    Santanderes

    Joven murió ahogado durante un paseo de olla en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja

    El cuerpo del joven, un estudiante universitario de Artes, fue rescatado por los Bomberos de Barrancabermeja.

  • 348161_BLU Radio. Ciénaga San Silvestre en Santander. Foto: Gobernación
    BLU Radio. Ciénaga San Silvestre en Santander. Foto: Gobernación
    Santanderes

    Niño de cuatro años murió ahogado en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja

    Mientras tanto, en el sur de Santander fue encontrado el cuerpo de una persona que se habría ahogado en un balneario del Valle de San José.

  • FOTO BASURAS- RELLENO YERBABUENA.jpg
    Santanderes

    Inicia juicio contra exgerente de empresa de aseo de Barrancabermeja por grave daño ambiental

    La Fiscalía acusó a Liliana Forero Cala por cinco delitos relacionados con daños al medio ambiente en Santander.

  • FOTO ACUIFERO VIDEO.jfif
    BLU Radio. Acuíferos en Barrancabermeja / FOTO: Captura de video
    Santanderes

    Ambientalistas denunciaron ocultamiento de mapa con acuíferos para aprobar POT en Barrancabermeja

    A pesar de las posibles irregularidades en los mapas entregados por la CAS, la comisión del POT del Concejo de Barrancabermeja avanza en su aprobación.

  • FOTO CIÉNAGA DE SAN SILVESTRE.jpg
    BLU Radio. Referencia Ciénaga de San Silvestre /Foto: Suministrada
    Santanderes

    Pescadores salvaron a dos hombres de morir ahogados en ciénaga de Santander

    La emergencia se registró en la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja.

