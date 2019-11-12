Blu Radio Ciénaga San Silvestre
Ciénaga San Silvestre
Fallo obliga a Ecopetrol y Aguas de Barrancabermeja a reparar daño ambiental en ciénaga
La sentencia responsabiliza a Barrancabermeja y a la CAS por omisión de sus deberes ambientales al permitir la contaminación del Caño Rosario, afluente vital del complejo cenagoso San Silvestre.
Denuncia penal contra Veolia por contaminación de ciénaga San Silvestre en Barrancabermeja
Veolia es la empresa que desde el año 2019 es la encargada del manejo del relleno sanitario de Barrancabermeja ubicado en el sector de Patio Bonito.
Hombre murió ahogado tras salvar a su sobrino en ciénaga de Santander
Organismos de socorro de Barrancabermeja realizan labores de búsqueda en la ciénaga San Silvestre para hallar el cuerpo de Francisco Sarmiento.
Denuncian mortandad de animales en la ciénaga San Silvestre y el río Lebrija en Santander
Organizaciones ambientales de Santander solicitaron a las autoridades investigar las causas de la mortandad de animales en el ecosistema de la ciénaga San Silvestre.
Ciénagas de Barrancabermeja y Puerto Wilches comenzaron a secarse por intensa ola de calor
En Santander fue declarada la calamidad pública por el fenómeno de El Niño que ha generado incendios forestales y una intensa sequía en varios municipios.
Joven murió ahogado durante un paseo de olla en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja
El cuerpo del joven, un estudiante universitario de Artes, fue rescatado por los Bomberos de Barrancabermeja.
Niño de cuatro años murió ahogado en la ciénaga San Silvestre de Barrancabermeja
Mientras tanto, en el sur de Santander fue encontrado el cuerpo de una persona que se habría ahogado en un balneario del Valle de San José.
Inicia juicio contra exgerente de empresa de aseo de Barrancabermeja por grave daño ambiental
La Fiscalía acusó a Liliana Forero Cala por cinco delitos relacionados con daños al medio ambiente en Santander.
Ambientalistas denunciaron ocultamiento de mapa con acuíferos para aprobar POT en Barrancabermeja
A pesar de las posibles irregularidades en los mapas entregados por la CAS, la comisión del POT del Concejo de Barrancabermeja avanza en su aprobación.
Pescadores salvaron a dos hombres de morir ahogados en ciénaga de Santander
La emergencia se registró en la ciénaga de San Silvestre en Barrancabermeja.