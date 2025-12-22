Lotería de Cundinamarca, resultados del sorteo hoy lunes 22 de diciembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más seguidos del país durante la noche del lunes, 22 diciembre de 2025, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4781. Como es habitual, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados, motivados por un atractivo plan de premios que repartió oportunidades de ganar en distintas regiones de Colombia.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes, 22 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios secos – Resultados completos

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia variedad de premios secos, una de las categorías más esperadas por la diversidad de montos y la cantidad de combinaciones premiadas.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

El sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, se traslada al martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede verse a través de la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse de forma segura en canales autorizados como:



Página oficial de la Lotería de Cundinamarca

Lottired

LotiColombia

Paga Todo (plataforma digital y puntos físicos)

Con una amplia trayectoria y un sólido plan de premios, la Lotería de Cundinamarca continúa siendo uno de los sorteos más esperados de la semana, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país.