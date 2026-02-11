En vivo
Aviación Federal de EE. UU. suspende todos los vuelos en El Paso durante 10 días

La FAA suspendió todos los vuelos en El Paso por 10 días por razones de seguridad, afectando operaciones comerciales, de carga y aviación general.

Avión - Aerolínea
Aerolínea - Foto de referencia
Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

