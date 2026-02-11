Murió la mamá de Jorge Alfredo Vargas: así fue el emotivo homenaje en Blu Radio

La tarde de este martes 10 de febrero se confirmó el fallecimiento de Lucía Angulo, madre del reconocido periodista, presentador y director de Voz Populi, Jorge Alfredo Vargas.

La noticia generó múltiples mensajes de solidaridad hacia el comunicador y su familia, y motivó sentidos homenajes desde varios espacios de Blu Radio, donde colegas y oyentes recordaron su vida, su alegría y su cercanía con la audiencia.

En Voz Populi, programa que dirige Jorge Alfredo, el equipo dedicó varios minutos a despedirla al aire, destacando que doña Lucía no solo era una oyente fiel, sino también una presencia constante y querida dentro de la comunidad del programa.

“Fue una mujer alegre, cercana y muy querida por todos. Siempre nos acompañaba desde la radio y nos brindaba su apoyo incondicional”, expresaron durante la emisión.



Uno de los momentos más emotivos que evocaron fue una llamada sorpresa que Lucía hizo al aire durante el cumpleaños de su hijo, en marzo del año pasado. Sin que Jorge Alfredo lo supiera, su mamá entró a la transmisión para desearle bendiciones y decirle cuánto lo quería, provocando la emoción del periodista, de sus compañeros y de los oyentes. Ese recuerdo fue compartido nuevamente como símbolo del vínculo especial que ella tenía con la radio.

Jorge Alfredo Vargas en Voz Populi. Foto: Blu Radio

El homenaje se extendió este miércoles a Mañanas Blu, programa dirigido por Néstor Morales, donde también recordaron a Lucía Angulo, quien estuvo en varias oportunidades como invitada. Morales y su equipo destacaron su calidez, su espontaneidad y la manera cercana con la que conectaba con la audiencia, además de resaltar anécdotas que reflejaban su sentido del humor y su amor por la radio.

Durante ambas emisiones, los compañeros de Vargas coincidieron en resaltar no solo su faceta como madre y oyente fiel, sino también su vocación como educadora y el impacto que tuvo en distintas generaciones desde la institución que dirigió durante años. “No era cualquier mamá, era un eje esencial en la vida de su familia”, señalaron.

Desde Blu Radio enviaron un abrazo solidario a Jorge Alfredo Vargas, a sus hermanos, hijos y nietos de Lucía, reiterando que su recuerdo permanecerá vivo entre quienes la conocieron. “No se fue, se transformó para estar siempre presente”, dijeron en Voz Populi, mientras que en Mañanas Blu subrayaron que su voz, su alegría y su cariño seguirán siendo parte de la historia de la emisora y del corazón de sus oyentes.