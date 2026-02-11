En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Murió la mamá de Jorge Alfredo Vargas: así fue el emotivo homenaje en Blu Radio

Murió la mamá de Jorge Alfredo Vargas: así fue el emotivo homenaje en Blu Radio

Lucía Angulo, madre de Jorge Alfredo Vargas, falleció este martes. En Blu Radio, su equipo la recordó con emotivas palabras y mensajes de cariño al aire.

