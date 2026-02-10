En vivo
Mundo  / EEUU ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un sobreviviente

EEUU ataca una lancha en el Pacífico y deja dos muertos y un sobreviviente

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que luego del ataque la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió al operativo.

Nuevo-Ataque-Lancha-Pacifico.png
Nuevo ataque a lancha en el Pacífico
Foto: Captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

