Jefe del Comando Sur de EEUU visita islas cerca a Venezuela para gestionar seguridad

Alvin Holsey, almirante estadounidense, realizará una visita a las islas Granada y Antigua y Barbuda, esto, para poner sobre la mesa temas relacionados con la seguridad en el Caribe, y crear estrategias para combatir la delincuencia organizada transnacional.

El jefe de seguridad se reunirá con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y con su homólogo granadino, Dickon Mitchell, con el fin de fortalecer la cooperación para combatir la inseguridad y el narcotráfico en la zona. Esta sería la primera visita realizada por Holsey, luego de que fuera posesionado en noviembre del año pasado.

"Las reuniones se centrarán en reafirmar la larga colaboración en materia de seguridad entre ambas naciones y los desafíos compartidos que afectan al Caribe Oriental, incluyendo la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito y la seguridad fronteriza", según el comunicado publicado por la Embajada de EE. UU. en la región.

Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EEUU // Foto: AFP

Esta decisión se da en medio de la tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que se realizara una instalación temporal de equipos de radar y de funcionarios del Aeropuerto Internacional Maurice Bishop, y del despliegue militar para mitigar y acabar con el narcotráfico procedente de Venezuela.



Recientemente, el Gobierno de Granada, una isla caribeña ubicada muy cerca a la costa de Venezuela, confirmó haber recibido una solicitud de EE. UU. para instalar personal y equipo militar frente a todas las acciones que se adelantan en la zona.

"Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada", afirmó el Ministerio de Exteriores.

Esta solicitud ha generado debates en la isla caribeña, con algunas voces expresándose en contra de la medida. El sindicalista Chester Humphrey rechazó las medidas tomadas desde Washington mencionando que “es un preludio al lanzamiento de un ataque militar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela”.