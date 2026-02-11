Nueva inteligencia artificial hará que los procesos legales sean más rápidos en Colombia

La inteligencia artificial dejó de ser un tema lejano en el día a día de los colombianos, especialmente en el sector jurídico. Ahora, una nueva plataforma especializada promete agilizar procesos legales y facilitar el trabajo de miles de abogados en el país.

Magnar es una herramienta de IA legal que llegará a Colombia, uno de los mercados jurídicos más grandes y dinámicos de América Latina. La plataforma, fundada en 2025, fue diseñada con el objetivo de apoyar a abogados y equipos legales en tareas de búsqueda, análisis y síntesis jurídica, basadas en fuentes normativas y jurisprudencia local.

La herramienta no aterriza en un escenario menor. En Colombia hay más de 400.000 abogados titulados y el mercado de servicios jurídicos generó en 2023 ingresos superiores a los 4 billones.

IA gasta miles de dólares de la tarjeta bancaria de un usuario

IA para abogados: trazabilidad y fuentes verificables

A diferencia de plataformas generalistas, Magnar está enfocada exclusivamente en el trabajo jurídico. Según la compañía, su tecnología fue entrenada con normas y jurisprudencia locales, ofreciendo respuestas con referencias verificables, lo que busca reforzar la confianza y reducir el riesgo de errores.

Asimismo, la plataforma supera los 20.000 abogados usuarios en Latinoamérica, de los cuales 1.000 están en Colombia. Además, permite integraciones con herramientas como Microsoft Word y gestores documentales, facilitando su incorporación en el flujo diario de oficinas y áreas legales.

Publicidad

En Colombia y en la región existe una tendencia clara: el interés por incorporar IA para mejorar eficiencia y calidad es alto, pero persisten brechas de adopción a escala, gobernanza y confianza. Magnar busca cerrar estas brechas ofreciendo una solución con trazabilidad jurídica, altos estándares de privacidad e integración con herramientas clave como Microsoft Word y gestores documentales, permitiendo que la IA se incorpore al flujo real del día a día de los equipos legales Asegura Andrés Arellano, CEO de Magnar.

La empresa también recibió respaldo financiero en dos rondas:



Pre-seed por US$300.000, con participación de Platanus Ventures y otros inversionistas.

y otros inversionistas. Seed por US$500.000, con Carey como inversionista estratégico.

Estos recursos están destinados a investigación, desarrollo y expansión regional.



Magnar proyecta 50.000 usuarios en Colombia

La meta de Magnar es ambiciosa: espera alcanzar 5.000 usuarios en el corto plazo y, al cierre de 2026, llegar a 50.000 en Colombia. Para lograrlo, abrirá una agenda de demostraciones y pilotos con firmas y departamentos jurídicos, además de ofrecer una prueba gratuita de 14 días.

En un contexto en el que los despachos enfrentan alta carga laboral y presión por eficiencia, herramientas como esta pueden transformar la manera en que se investigan normas, se elaboran conceptos y se estructuran estrategias jurídicas.