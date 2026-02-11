Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de jugadores revisan el resultado oficial con la expectativa de confirmar si su número fue favorecido.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana dependen de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales cuando esta coincide con otras cifras del resultado oficial, generando mayores oportunidades para los apostadores.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales se publican después de las 11:00 a. m. No se efectúan sorteos los domingos ni en días festivos, por lo que es importante que los jugadores tengan presente este calendario antes de realizar sus apuestas.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el proceso de pago se realice de manera ágil y segura, garantizando transparencia y confianza para quienes resultan ganadores en este tradicional sorteo de chance en Colombia.