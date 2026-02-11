En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Aída Quilcué: “Secuestradores se identificaron como integrantes de la Dagoberto Ramos”

Aída Quilcué: “Secuestradores se identificaron como integrantes de la Dagoberto Ramos”

La senadora del Pacto Histórico relató su secuestro en el Cauca y atribuyó el hecho a disidencias de las FARC que operan en la zona, señalando la rápida acción de la Guardia Indígena como clave para su liberación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad