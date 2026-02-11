Comunidad habría impedido detonación de explosivos, al parecer, por presión de disidencia en Briceño

Siguen las dificultades para las acciones de la fuerza pública en el municipio de Briceño. Comunidades instrumentalizadas por las disidencias de las Farc impidieron la detonación de al menos dos artefactos explosivos ubicados en zonas de tránsito rurales.

La influencia de los grupos armados sobre poblaciones rurales en varias zonas de Antioquia siguen generando dificultades para la fuerza pública a la hora de ejecutar operativos o seguir avanzando en la presencia y consolidación del territorio.

El caso más reciente se registró en el municipio de Briceño y fue denunciado por la Séptima División del Ejército. Allí, en la vereda El Roblal, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 ubicaron un artefacto explosivo improvisado instalado por el frente 36 de las disidencias de las Farc en un camino de uso frecuente por campesinos y menores de edad de la zona.

#Video Comunidades instrumentalizadas por las disidencias de las Farc impidieron la detonación de al menos dos artefactos explosivos ubicados en zonas de tránsito rurales de #Briceño, #Antioquia. Allpi avanza una ofensiva contra grupos armados por parte @Ejercito_Div7 #MañanasBlu pic.twitter.com/exyuqRDMpc — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 11, 2026

Sin embargo, la detonación de este elemento puso en alerta a miembros del grupo armado quienes habrían coaccionado a la comunidad para evitar que los soldados continuarán con la inspección de al menos otros dos objetos identificados en la misma área que también serían explosivos y representaban una grave amenaza para la seguridad de la población.



Según versiones oficiales, habitantes de la vereda llegaron hasta donde estaban los militares para tratar de entablar un diálogo, pero además advertirles que en caso de seguir avanzando en su camino iban a ser atacados por el grupo armado.

Precisamente, la instrumentalización de civiles por parte de estructuras ilegales ya había sido un tema denunciado, incluso por altos mandos militares en la región, como una de las principales dificultades para la continuidad de acciones ofensivas por parte de la fuerza pública. Esto manifestó el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada.

“Si los bandidos del Gador 36 son capturados o algo por el estilo, deben salir ustedes a hacer una zonada y quitárselo, que fue lo que efectivamente nos pasó en el en el corregimiento de Travesías. Habíamos capturado dos personas muy cercanas a a la estructura del Gador 36 y fueron arrebatados por la población”, relató el alto oficial.

Desde el Ejército rechazaron este tipo de acciones por parte del grupo ilegal y aseguraron que si bien no contrariaron la solicitud realizada por la comunidad, mantienen el despliegue de tropas para evitar que el registro de acciones violentas como confrontaciones que han generado en los últimos meses episodios de confinamientos y desplazamientos masivos.