Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Antioquia / Comunidad habría impedido detonación de explosivos, al parecer, por presión de disidencia en Briceño

Comunidad habría impedido detonación de explosivos, al parecer, por presión de disidencia en Briceño

Según versiones oficiales, habitantes llegaron hasta donde estaban los militares para advertirles que en caso de seguir avanzando en su camino iban a ser atacados.

