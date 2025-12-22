En vivo
Pacífico / Disturbios en estación de Policía de Villa Rica, Cauca, tras acusaciones contra un agente

Disturbios en estación de Policía de Villa Rica, Cauca, tras acusaciones contra un agente

En un video ciudadano se observan y escuchan reclamos contra una policía, a quien acusan de un supuesto homicidio cometido, al parecer, con un arma diferente a la de dotación de la fuerza pública.

