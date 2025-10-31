Casas de Barrancabermeja reciben factura de luz en $0 por instalación de paneles solares

Lo que hasta hace poco parecía un sueño para muchas familias barranqueñas hoy es una realidad: por primera vez, hogares del barrio Versalles recibieron su factura de energía eléctrica con consumo en cero pesos y saldo a favor, gracias al proyecto piloto de energía solar fotovoltaica impulsado por la Alcaldía de Barrancabermeja en convenio con la Electrificadora de Santander (ESSA).

La iniciativa, que se desarrolla a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja (Eduba), marca un hito en la apuesta del distrito por convertirse en la Capital Solar de Colombia, un modelo de transición energética que busca reducir la dependencia de fuentes tradicionales y aliviar el gasto de los hogares más vulnerables.

El gerente de Eduba, Fernando Andrade, explicó que 128 familias de estratos uno y dos fueron las primeras beneficiarias del programa, que contempla la instalación de paneles solares en techos residenciales. El convenio, con una inversión superior a 2.000 millones de pesos, permite que los hogares produzcan su propia energía limpia, reduzcan su factura a cero y, en algunos casos, generen excedentes que se traducen en saldo a favor.

“Este proyecto no es solo una meta cumplida, sino el inicio de una nueva era para Barrancabermeja. Estamos demostrando que la energía solar no es un lujo, sino una herramienta real para mejorar la calidad de vida y cuidar el planeta”, afirmó Andrade.



El impacto social del programa ya se siente en las comunidades. María Eugenia Gómez, habitante del barrio Versalles, expresó su satisfacción: “Siempre habíamos soñado tener paneles en la casa porque la energía es muy cara. Ahora que los tenemos, el ahorro nos servirá para muchas cosas. Es un cambio que esperábamos hace años”.

Otro beneficiario, Edgardo Franco, destacó el alivio económico: “Antes pagaba $248.000 y ahora la factura llegó en cero. No tuve que pagar nada por la instalación y todo el proceso fue gratuito. En mi casa siempre hemos tenido una cultura del ahorro, y ahora eso se multiplica con la energía solar”.

Cristian Barranco, profesional de la Essa, explicó el caso particular de Edgardo Franco más a fondo para que la comunidad comprenda el alcance del proyecto.

“El señor Edgardo el mes de octubre consumió aproximadamente 161 kilovatios, lo que le dio aproximadamente 145 mil pesos de servicio de energía, sin embargo, don Edgardo produjo más energía de la que consumió y es por eso que él hoy tiene una factura de energía de cero pesos; adicionalmente tiene un excedente que se le genera de 20 mil pesos, esto quiere decir que don Edgardo hoy no solamente su factura se redujo a cero sino que cuenta con 20 mil pesos en un saldo a favor que tiene por haber generado energía y vendido al sistema eléctrico. Don Edgardo en este momento tiene dos opciones, si en el próximo mes de pronto consume más energía que la que produce puede utilizar ese saldo a favor para pagarlo en la factura que viene o lo puede acumular incluso por un año y retirarlo a fin de año a través de su cuenta bancaria, la cual inscribió durante su proceso”.

El éxito del piloto ha impulsado la ampliación del programa a otros sectores como Primero de Mayo (Sector F) y 20 de Agosto, pero la administración distrital no descarta extender el número de beneficiarios para lograr que más familias se conviertan en auto generadores de energía a pequeña escala.