Gobierno crea herramienta para agilizar licencias a quienes quieren tener paneles solares

El Gobierno expidió el Decreto 1033 de 2025, que crea la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado (LASolar), una herramienta para proyectos solares de entre 10 y 100 MW que reduce hasta en un 70 % los tiempos de trámite.

La medida, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), busca acelerar la transición energética justa sin sacrificar la rigurosidad ambiental, fortalecer la participación de las comunidades y promover la llegada de energía limpia al país.

“Este es un avance decisivo para cumplir nuestras metas climáticas, proteger la biodiversidad y fortalecer la articulación con las comunidades locales en los territorios donde se desarrollan estos proyectos”, mencionó Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, celebró el decreto y recordó que este se alinea con la estrategia 6GW Plus, que busca sumar 6 gigavatios de energías limpias al sistema eléctrico.



“Este decreto no solo acelera la transición energética, sino que también impulsa programas como Comunidades Energéticas y Colombia Solar. La meta de 6 GW la vamos a alcanzar, y con este paso avanzamos con decisión hacia una transición energética justa”, comentó el ministro Palma.

Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: Blu Radio.

La LASolar optimiza los parámetros, requisitos y procedimientos para la solicitud, evaluación y otorgamiento de licencias ambientales ante la Anla, manteniendo criterios estrictos de cuidado ambiental sobre los bosques y los recursos hídricos, e incorporando la participación de las comunidades en las zonas donde se desarrollarán los proyectos, reduciendo así posibles impactos ambientales.

Asimismo, la licencia ambiental incluye una Estrategia de Gestión Social que fomenta el respeto por los territorios, la cultura y los derechos humanos, a la vez que impulsa la creación de comunidades energéticas y proyectos productivos locales como medidas de compensación ambiental, fortaleciendo la participación ciudadana en la transición hacia energías limpias.