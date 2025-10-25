Fondo Nacional del Ahorro financiará paneles solares: así se podrán comprar

Desde que se popularizó la búsqueda de energías renovables, muchos hogares en Colombia han decidido aportar a la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, reducir sus gastos mensuales en servicios públicos, especialmente en la factura de energía. Ante este panorama, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció una nueva alternativa pensada para aliviar el bolsillo de las familias.

Durante el Congreso Camacol 2025, el FNA presentó una serie de innovaciones en su portafolio de productos financieros, entre ellas una línea de crédito especial que permitirá a los colombianos adquirir paneles solares sin necesidad de presentar una garantía hipotecaria.

Según explicó la presidenta del FNA, Laura Roa, esta iniciativa busca que más familias puedan autogenerar energía limpia desde sus hogares. “Queremos que las familias que enfrentan altos costos de energía puedan contar con una alternativa real, sostenible y asequible”, señaló la funcionaria.

Esta propuesta se suma al programa Colombia Solar, lanzado recientemente por el Ministerio de Minas y Energía, que promueve el uso de paneles solares en viviendas de estratos 1, 2 y 3, tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en zonas no conectadas a la red eléctrica. La meta es impulsar la autogeneración y reducir la dependencia de fuentes tradicionales de energía.



Blu Radio. Paneles solares //Foto: Alcaldía de Barrancabermeja

¿Cuáles créditos tiene el FNA?

El Fondo Nacional del Ahorro también mantiene otras líneas de crédito que buscan facilitar el acceso a vivienda y mejorar las condiciones de vida de los colombianos:



Reforzará su campaña de financiación para Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP).

Ofrecerá créditos que cubren hasta el 90 % del valor del inmueble, con condiciones preferenciales para afiliados.

El objetivo principal es apoyar a los hogares de menores ingresos ante el déficit habitacional del 27 % y las dificultades de acceso al crédito formal.

Además, presentó el producto ‘Crédito Constructor’, dirigido a empresas del sector interesadas en desarrollar proyectos VIS y VIP.

Con esta línea, el FNA busca incentivar la construcción de vivienda en regiones apartadas del país.

Con estas iniciativas, el Fondo Nacional del Ahorro se posiciona como una entidad clave en la promoción de soluciones sostenibles y accesibles para las familias colombianas, tanto en materia de vivienda como de energías limpias.

