La hipótesis detrás del robo a carro de valores en Manizales; sospechan de empleados

Las autoridades de Manizales investigan si empleados de la empresa de valores Prosegur participaron en el hurto de un vehículo transportador de dinero ocurrido en la noche del jueves 24 de octubre, en la bahía frente a los cajeros automáticos del Centro Comercial Parque Caldas.

El coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, confirmó a Blu Radio que esa es una de las principales hipótesis en las que trabajan, luego de encontrar el vehículo con las llaves dentro.

El hecho se registró hacia las 8:05 de la noche, cuando los funcionarios de la empresa llegaron al lugar en una camioneta blindada para, al parecer, realizar la carga de dinero en los cajeros ubicados en la esquina de la carrera 22 con calle 29.

Según versiones preliminares, los dos empleados descendieron del vehículo, lo dejaron encendido y sin seguros, lo que habría facilitado que un tercero se apoderara del automotor y lo condujera hasta el Parqueadero Caldas, en la calle 27 entre carreras 20 y 21.



Le puede interesar: Roban carro de valores en pleno centro de Manizales; delincuentes quemaron el vehículo y huyeron

El oficial precisó que el parqueadero se encontraba cerrado a esa hora, ya que el horario de funcionamiento terminaba a las 7:00 de la noche, sin embargo, hacia las 8:40 de la noche, la Policía recibió el reporte de un vehículo incinerado en el interior del lugar.

Robo a carro de valores en Manizales. Suministrada.

Publicidad

Al llegar, las autoridades hallaron la camioneta con una humareda en el costado izquierdo, donde están las compuertas de las bóvedas. Los delincuentes lograron huir con parte del material que transportaba el vehículo, aunque la mayoría del dinero fue recuperada.

De acuerdo con el reporte policial, los asaltantes habrían intentado abrir la bóveda con pulidoras, lo que generó un conato de incendio en el automotor. Tras el fallido intento, escaparon en vehículos particulares con rumbo desconocido.

La Policía Metropolitana adelanta la revisión de cámaras de seguridad, peajes y entrevistas a testigos para establecer la ruta de escape y determinar la posible participación de personal interno en el millonario robo.