Blu Radio  / Judicial  / Roban carro de valores en pleno centro de Manizales; delincuentes quemaron el vehículo y huyeron

Roban carro de valores en pleno centro de Manizales; delincuentes quemaron el vehículo y huyeron

Una banda armada sorprendió a funcionarios de una empresa de transporte de valores cuando cargaban dinero en cajeros automáticos del Centro Comercial Parque Caldas, en pleno centro de Manizales.

Por: Cristian Zuluaga
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Más de un centenar de uniformados de la Policía Metropolitana de Manizales desplegaron un amplio plan candado en distintos puntos de la ciudad, tras el hurto de un carro de valores carro de valores ocurrido hacia las 8:05 de la noche de este jueves.

Según los primeros informes, una banda armada sorprendió a los funcionarios de una empresa de transporte de valores cuando cargaban dinero en los cajeros automáticos del Centro Comercial Parque Caldas, en pleno centro de la capital caldense.

Versiones preliminares señalan que los delincuentes condujeron el vehículo hasta un parqueadero, donde sustrajeron la bóveda cargada de dinero y posteriormente le prendieron fuego para borrar evidencias.

Se presume que los asaltantes trasbordaron el dinero a otros vehículos particulares y huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el momento, no se ha confirmado el monto del dinero hurtado, mientras las autoridades mantienen operativos de búsqueda y cierres viales en las principales salidas de la ciudad.

De manera extraoficial, este medio conoció que las autoridades tendrían algunas pistas sobre el paradero de los responsables.

