Asesinan en restaurante de la vía Pereira–Manizales al magistrado Álvaro Restrepo Valencia

En la tarde de este viernes 10 de octubre, el magistrado Álvaro Restrepo Valencia, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, fue asesinado con arma de fuego dentro del restaurante Mi Pueblo, ubicado en el sector de Tarapacá II, en la vía que comunica a Pereira con Manizales.

Según versiones preliminares entregadas por testigos, el hecho se produjo en medio de un intento de hurto. Al parecer, el magistrado forcejeó con los agresores y uno de ellos le disparó en repetidas ocasiones. Restrepo fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió cuando el funcionario se encontraba en el lugar acompañado de su familia, lo que ha generado un profundo impacto en la opinión pública y en el sector judicial.

Álvaro Restrepo Valencia era abogado egresado de la Universidad de Caldas. Se especializó en Derecho Comercial y Financiero, Derecho Tributario, Probatorio, Constitucional y Administrativo. A lo largo de su trayectoria se desempeñó en diferentes cargos dentro de entidades territoriales y descentralizadas, consolidando un amplio reconocimiento en el ámbito jurídico nacional.



Su elección como vicepresidente 2025 del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca había sido recibida como un reconocimiento a su experiencia y aporte al derecho colombiano.