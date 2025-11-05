En vivo
Santanderes

Clínica La Magdalena suspende servicios a más de 500.000 usuarios de Nueva EPS

Ante la gravedad del panorama, la Secretaría de Salud de Santander anunció que está evaluando un plan de contingencia para garantizar la atención médica de los usuarios.

