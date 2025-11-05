Clínica La Magdalena suspende servicios a más de 500.000 usuarios de Nueva EPS

Más de 500.000 usuarios de la Nueva EPS amanecieron este miércoles sin acceso a servicios médicos en la Clínica La Magdalena, el principal centro asistencial del Magdalena Medio.

La suspensión obedece a una millonaria deuda que, según las directivas del hospital, supera los 30.000 millones de pesos.

La Clínica La Magdalena, ubicada en Barrancabermeja, atiende a pacientes del sur de Bolívar, sur del Cesar, Antioquia y otras zonas del país, convirtiéndose en un punto clave para la atención especializada en esta región.

Sin embargo, la falta de pagos por parte de la EPS ha puesto en riesgo la continuidad de sus servicios.



“Hoy enfrentamos una situación muy compleja. Nos vemos en la necesidad de suspender la atención a los usuarios de la Nueva EPS, debido a la falta de pagos oportunos por parte de esta entidad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para no detener el servicio, incluso asumiendo con recursos propios las obligaciones pasadas. Pero hoy llegamos a un punto en el que la sostenibilidad está en riesgo”, afirmó Karen Sarmiento, gerente de la clínica.

Ante la gravedad del panorama, la Secretaría de Salud de Santander anunció que está evaluando un plan de contingencia para garantizar la atención médica de los usuarios y evitar la suspensión de tratamientos en curso, especialmente aquellos que requieren atención de alta complejidad.

