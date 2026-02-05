Hidroeléctrica de Urrá apagó turbinas para reducir aportes al río Sinú

La angustia le está dando la fuerza a los brazos de cientos de cordobeses que tomaron pala y carretilla para cargar con la responsabilidad de defender la poca tierra seca que el río Sinú aún no se traga. Con sacos de fique llenos de arena está construyendo muros de contención de hasta 50 centímetros de altura para lograr un respiro de esas aguas marrones que amenazan con hacer suyo lo que por años lucharon tener miles de familias.

Lo preocupante es que el rio Sinú no deja de presentar alzas en sus niveles, a pesar de que, desde las 3:00 de la tarde del miércoles 4 de febrero, la hidroeléctrica Urrá suspendió la producción de energía, en un apagado de turbinas que se mantiene hasta hoy para disminuir la entrega de agua al río, aunque los efectos positivos aún no se perciben.

De acuerdo con el reporte que presenta la empresa, el rebosamiento ha reducido levemente y el caudal entregado por el rebosadero pasó de 1.860 a 1.690 metros cúbicos por segundo. Esto es una tendencia a la baja que, de igual manera, no deja de representar altos montos, siendo que estos no deberían superar los 700 metros cúbicos por descarga.

De acuerdo con el presidente (e) de la central hidroeléctrica de Urrá, Juan Acevedo, esta disminución permite garantizar el control de la presa en medio de las condiciones atípicas de lluvias que se están presentando.



"Encontramos con un panorama que coincide con las preocupación que teníamos. Es una cantidad atípica d las precipitaciones que tenemos aquí. Pero no es cierto lo que se ha dicho en algunos medios de que no hay control de la represa o que está en peligro", explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, quien estuvo visitando la hidroeléctrica durante la mañana de este jueves.

