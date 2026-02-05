Balance judicial del caso Álex Saab: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 5 de febrero de 2026:
- Gerardo Reyes, periodista y escritor de libro sobre Álex Saab, habló sobre la captura de considerado testaferro de Nicolás Maduro.
- Otty Patiño, consejero comisionado de paz, se refirió sobre el bombardeo contra el ELN en el Catatumbo.
- Yeison Mesa, presidente de Osemco, comentó acerca de la posible huelga de la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia.
- Carolina Corcho, candidata al Senado por el Pacto Histórico, se pronunció sobre las consultas de marzo.
Escuche el programa completo aquí: