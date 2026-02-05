Congresistas de EE.UU. exigen interrogar a Bill Gates por el caso Epstein

Washington. Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses ha intensificado la presión para que el empresario Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más reconocidas del sector tecnológico y filantrópico, sea citado a declarar ante el Congreso en relación con los documentos recientemente publicados del caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, reportó Politico.

La solicitud formal de interrogar a Gates fue impulsada por representantes como Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur, quien pidió al presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, que emita una citación para que Gates testifique bajo juramento sobre su vínculo con Epstein y sobre detalles que emergen de la nueva remesa de documentos liberados por el Departamento de Justicia (DOJ). El trasfondo de esta petición se encuentra en una serie de millones de páginas, imágenes y videos que el DOJ ha hecho públicos como parte de la Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada en noviembre de 2025 que obliga a desclasificar los registros relacionados con la investigación del caso Epstein.

Hasta la fecha, se han publicado más de 3 millones de páginas de documentos, junto con 2.000 videos y 180.000 imágenes, aunque con fuertes redacciones que han generado críticas entre legisladores y víctimas por supuestas omisiones y demoras en el proceso. Los archivos han puesto bajo el foco público a numerosas figuras prominentes, desde líderes políticos hasta empresarios y filántropos, incluidos Elon Musk, el príncipe Andrés y otras personalidades internacionales. La sola aparición de un nombre en estos documentos no implica acusación de delito, pero sí ha reavivado debates sobre las conexiones sociales de Epstein y su red.

Gates responde: “Fui un insensato”

Ante la creciente polémica, Gates rompió su silencio en una entrevista concedida en febrero de 2026, calificando su relación con Epstein como un “error de juicio” y afirmando que lamenta haber pasado tiempo con él, aunque negó cualquier implicación en las actividades criminales que caracterizaron al convicto traficante sexual. En sus declaraciones, aseguró que las acusaciones específicas que lo involucran en correos electrónicos del archivo son “falsas” y defendió que su interacción con Epstein entre 2011 y 2014 se centró en discusiones sobre filantropía y recaudación de fondos para iniciativas de salud global.

Parte del material publicado incluye borradores de correos electrónicos en los que Epstein mencionaba supuestos encuentros personales entre Gates y varias mujeres, así como afirmaciones no verificadas sobre la vida privada del empresario que han sido ampliamente difundidas en medios y que Gates ha rechazado rotundamente. Este episodio ha generado también repercusiones en las relaciones personales de Gates: su exesposa Melinda French Gates ha pedido respuestas claras sobre las revelaciones, describiendo la situación como dolorosa, mientras que otros líderes políticos han utilizado el caso para enfatizar la necesidad de transparencia total en la publicación de los archivos de Epstein.

Un debate más amplio sobre transparencia

Además de la presión específica sobre Gates, el controvertido proceso de liberación de documentos ha provocado tensiones entre legisladores de ambos partidos, con algunos denunciando una falta de cumplimiento completo de la ley de transparencia y otros argumentando que las revelaciones parciales han expuesto inadvertidamente identidades de víctimas pese a las redacciones. El caso ha extendido su impacto más allá de la esfera judicial, alimentando un debate nacional sobre el papel de figuras poderosas y su posible contacto con Epstein, incluso si esos encuentros no constituyen delitos por sí mismos. Con la expectativa de que se publiquen aún más archivos y posibles citaciones adicionales a figuras de alto perfil, el llamado a la transparencia y la rendición de cuentas sigue siendo uno de los aspectos más debatidos dentro y fuera del Capitolio.