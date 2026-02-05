En vivo
'El regaño' de fiscal a comisionado de paz por suspensión de orden de captura a 'Chiquito Malo'

La fiscal general Luz Adriana Camargo cuestionó formalmente al comisionado de paz, Otty Patiño, por solicitar la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo.

