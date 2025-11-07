En vivo
Cristian Portilla desestima su renuncia y sigue de candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Cristian Portilla desestima su renuncia y sigue de candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Confusión en la Registraduría de Bucaramanga dejó en evidencia la fractura: tras negativa de Cambio Radical a aval de Arturo Zambrano, Portilla decidió revertir su renuncia y continuar en contienda.

