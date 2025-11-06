Exconcejal Arturo Zambrano entra en la contienda por la Alcaldía de Bucaramanga

El tema político de Bucaramanga volvió a moverse este jueves, 6 de noviembre, luego de que el exconcejal Arturo Zambrano Avellaneda fuera confirmado como el nuevo candidato apoyado por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez para las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre.

La decisión se produjo tras la renuncia sorpresiva de Cristian Portilla, quien declinó su aspiración argumentando “motivos personales”, dejando en suspenso a la coalición que impulsaba su nombre. La salida de Portilla obligó al grupo político de Beltrán a redefinir, en pocas horas, su apuesta electoral.

Según se conoció, el Centro Democrático entregó el aval oficial a Zambrano Avellaneda, mientras que el Partido de la U otorgó su coaval, sellando una alianza que busca mantener la línea política del exmandatario suspendido.

Zambrano Avellaneda, ingeniero financiero egresado de la UNAB, fue concejal de Bucaramanga entre 2016 y 2019 por el Centro Democrático.



Además, es pastor cristiano y figura reconocida dentro de la comunidad religiosa que sirvió como base electoral de Beltrán Martínez en su campaña de 2023.

Su perfil, que combina liderazgo espiritual y experiencia pública, le permite conectar con ese mismo sector social que ha respaldado al exalcalde en sus apuestas políticas.

La nueva candidatura se inscribió dentro del plazo límite establecido por la Registraduría Nacional, que vencía este jueves a las seis de la tarde.

Con su entrada, la contienda por el cargo de alcalde vuelve a tener ocho aspirantes en competencia por la administración de la capital santandereana hasta diciembre de 2027.

Con la "bendición" de Jaime Andrés Beltrán, Arturo Zambrano se convierte en la apuesta del exmandatario para recuperar la Alcaldía después de su suspensión por doble militancia.