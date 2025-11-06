Buses de Metrolínea evitarán la emisión de 900 toneladas de dióxido de carbono en Bucaramanga

Con la entrada en operación de 12 buses duales a gas natural, Bucaramanga da un paso decisivo hacia un modelo de transporte urbano más sostenible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

La iniciativa, liderada por el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITME) con el apoyo del Grupo Vanti, permitirá que más de 900 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) dejen de emitirse cada año a la atmósfera, contribuyendo a mejorar la calidad del aire que respiran los santandereanos.

Los vehículos, que ya están recorriendo las rutas entre la Estación UIS, Provenza y el Portal Norte, cumplen los requisitos de la tecnología Euro VI, los estándares más altos del mundo en control de emisiones.

Esta innovación garantiza una reducción del 99,9% en material particulado y óxidos de nitrógeno (NOx), los principales contaminantes que afectan la salud respiratoria, además de una disminución cercana al 50% en las emisiones de CO₂.



John Jairo Contreras Moncada, vicepresidente de Grandes Clientes del Grupo Vanti, destacó que esta nueva etapa es fruto de la colaboración institucional y del compromiso con la sostenibilidad:

“Esta flota demuestra que el transporte integrado en una región tan importante como el área metropolitana de Bucaramanga es viable, sostenible y genera una verdadera contribución para la calidad de vida. Nuestro papel es acompañar a Metrolínea con infraestructura, suministro de gas y experiencia técnica para que este proyecto crezca y se consolide”, señaló.

El proyecto es considerado una prueba piloto con miras a una expansión futura. Cuando el sistema cuente con una flota más amplia, Vanti proyecta la construcción de una estación dedicada exclusivamente al transporte público a gas natural, fortaleciendo la infraestructura de la ciudad.

Por su parte, Howard Barreto, jefe senior de Vehículos Exclusivos a Gas Natural de Vanti, explicó que el sistema operará bajo un esquema de tarifa preferencial para Metrolínea, con un descuento del 9% sobre el precio del gas en estaciones, garantizando una operación sostenible también en el aspecto económico.

“Los buses a gas no solo reducen las emisiones, también son mucho más silenciosos, emiten hasta diez veces menos ruido que los vehículos diésel y eliminan totalmente el material particulado y los óxidos de nitrógeno. Esto se traduce en beneficios ambientales y de salud para todos los ciudadanos”, precisó.

Actualmente, Vanti dispone de 11 estaciones de servicio en Bucaramanga, y ha designado tres de ellas para el suministro prioritario de esta flota ecológica.

Este es el primer paso que se da en la capital santandereana para recuperar un sistema de transporte masivo que estaba en el olvido. El siguiente avance será empezar a recuperar las estaciones para lograr que los usuarios vuelvan a apropiarse de Metrolínea.