Denuncian consumo de marihuana en estación de Metrolínea en plenas horas pico

Habitantes del sector Provenza, en Bucaramanga, denunciaron el preocupante estado de abandono en el que se encuentra la estación de Metrolínea, donde a plena luz del día grupos de jóvenes la estarían utilizando como punto de consumo de estupefacientes.

Según el relato de varios usuarios, este tipo de situaciones se presenta incluso en horas pico, alrededor del mediodía, cuando decenas de personas incluidos niños y estudiantes utilizan la estación para movilizarse entre Bucaramanga y Floridablanca.

Testigos aseguran que más de 20 jóvenes se congregan en el puente de conexión de la estación Provenza para consumir marihuana, sin que haya presencia de vigilancia o autoridad alguna, y las cámaras de vigilancia todas están rotas.

“Uno pasa con los hijos y lo primero que siente es miedo; no hay quién cuide, ni un vigilante, ni nadie que ponga orden y preciso en el puente que conecta las estaciones ahí se hacen de manera frecuente”, comentó Janet Mendoza, una usuaria afectada.



Los pasajeros expresan su preocupación por el aumento de la inseguridad en el sistema, señalando que además del consumo de drogas, los robos se han vuelto frecuentes y el deterioro de las estaciones es evidente "no hay ninguna estación en buen estado, todas están deterioradas en la 15 hay hasta cambuches; de verdad uno toma Metrolínea porque toca si no es mejor irse en transporte informal", afirmó Rafael Ortíz, otro usuario

Denuncian también la demora de los buses y la falta de mantenimiento, lo que agrava la percepción de abandono en el sistema de transporte público.

Ante estas quejas, la comunidad hace un llamado urgente a Metrolínea, a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a las Alcaldías para que refuercen la seguridad en las estaciones y se recuperen estos espacios que hoy, según los usuarios, están siendo tomados por la delincuencia, el consumo de drogas además de habitaciones para los habitantes en condición de calle.