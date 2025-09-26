Llegan 12 nuevos buses duales para reforzar la operación de Metrolínea en Bucaramanga

Con la firma del convenio en Bucaramanga entre la empresa Transportes Medellín Castilla S.A.,y la Alcaldía, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y Metrolínea S.A., en próximos días se dará un nuevo re ajuste a el sistema de transporte masivo con 12 buses duales que llegarán a la ciudad bajo la modalidad de arrendamiento.

La decisión fue anunciada por el director del Área Metropolitana de Bucaramanga y el gerente de Metrolínea S.A., Emiro Castro, quien explicó que "estos vehículos corresponden a la primera cuota de incorporación. Se trata de buses padrones con capacidad para 80 pasajeros, que operarán en el corredor comprendido entre el norte de la ciudad, la estación UIS, las estaciones del centro y la estación Provenza de Bucaramanga".

El contrato se firmó con la empresa Transportes Medellín Castilla S.A., reconocida en el Valle de Aburrá por movilizar diariamente a cerca de 400.000 pasajeros y con más de 70 años de experiencia en transporte público. La compañía disponía de la flota requerida y con condiciones técnicas que se ajustan a la operación de Metrolínea.

Según las autoridades, la elección de arrendamiento respondió a la necesidad de contar con una solución rápida. La compra de buses nuevos habría tardado entre 12 y 14 meses en materializarse, mientras que esta figura permite que los vehículos entren en servicio en el corto plazo. Además, la medida evita comprometer recursos en una flota que, a mediano plazo, podría no ser compatible con la futura reestructuración técnica y financiera del sistema.



Los buses padrones duales, con capacidad para 80 pasajeros, cuentan con puerta izquierda alta para las estaciones troncales y puerta derecha baja para los paraderos convencionales. También disponen de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, cumplen con normas ambientales, e incorporan Wi-Fi gratuito y sistemas de videovigilancia internos y externos para beneficio y seguridad de los usuarios.

Actualmente se adelantan los procesos de entrega formal y el traslado de los vehículos desde Medellín hasta Bucaramanga, junto con la logística para ponerlos en circulación lo más pronto posible.