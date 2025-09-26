En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Llegan 12 nuevos buses duales para reforzar la operación de Metrolínea en Bucaramanga

Llegan 12 nuevos buses duales para reforzar la operación de Metrolínea en Bucaramanga

La Alcaldía, el Área Metropolitana y Metrolínea firmaron un contrato de arrendamiento con una empresa de Medellín para incorporar al servicio de transporte público de Bucaramanga

Contrato de nuevos buses padrones en arriendo para el Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga.jpg
Imagen del AMB. Contrato de nuevos buses padrones en arriendo para el Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Con la firma del convenio en Bucaramanga entre la empresa Transportes Medellín Castilla S.A.,y la Alcaldía, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y Metrolínea S.A., en próximos días se dará un nuevo re ajuste a el sistema de transporte masivo con 12 buses duales que llegarán a la ciudad bajo la modalidad de arrendamiento.

La decisión fue anunciada por el director del Área Metropolitana de Bucaramanga y el gerente de Metrolínea S.A., Emiro Castro, quien explicó que "estos vehículos corresponden a la primera cuota de incorporación. Se trata de buses padrones con capacidad para 80 pasajeros, que operarán en el corredor comprendido entre el norte de la ciudad, la estación UIS, las estaciones del centro y la estación Provenza de Bucaramanga".

El contrato se firmó con la empresa Transportes Medellín Castilla S.A., reconocida en el Valle de Aburrá por movilizar diariamente a cerca de 400.000 pasajeros y con más de 70 años de experiencia en transporte público. La compañía disponía de la flota requerida y con condiciones técnicas que se ajustan a la operación de Metrolínea.

Según las autoridades, la elección de arrendamiento respondió a la necesidad de contar con una solución rápida. La compra de buses nuevos habría tardado entre 12 y 14 meses en materializarse, mientras que esta figura permite que los vehículos entren en servicio en el corto plazo. Además, la medida evita comprometer recursos en una flota que, a mediano plazo, podría no ser compatible con la futura reestructuración técnica y financiera del sistema.

Los buses padrones duales, con capacidad para 80 pasajeros, cuentan con puerta izquierda alta para las estaciones troncales y puerta derecha baja para los paraderos convencionales. También disponen de rampa de acceso para personas con movilidad reducida, cumplen con normas ambientales, e incorporan Wi-Fi gratuito y sistemas de videovigilancia internos y externos para beneficio y seguridad de los usuarios.

Actualmente se adelantan los procesos de entrega formal y el traslado de los vehículos desde Medellín hasta Bucaramanga, junto con la logística para ponerlos en circulación lo más pronto posible.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Área Metropolitana de Bucaramanga

Metrolínea

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad