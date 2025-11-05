Extorsionaban a estadounidense en Bucaramanga para no asesinarlo; le exigían USD 10.000

En un operativo del Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue capturado Habraam de Jesús Gómez, conocido con el alias de ‘Pelé’, señalado del delito de extorsión. La detención se produjo en el centro de la ciudad, cuando el hombre fue sorprendido recibiendo 10.000 dólares, equivalentes a cerca de 40 millones de pesos, de un comerciante estadounidense residente en Bucaramanga.

Según informó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el operativo fue posible por la denuncia oportuna de la víctima y la rápida reacción de los uniformados.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Pelé’ intimidaba a su víctima haciéndose pasar por integrante del grupo delincuencial común organizado “La Oficina de Envigado”, con el fin de exigir dinero bajo amenazas de atentar contra su familia en Colombia. Además, el presunto extorsionista coaccionaba al ciudadano con la publicación de material de contenido íntimo para reforzar sus exigencias económicas.

Durante el procedimiento, la Policía incautó un teléfono celular desde el cual se habrían coordinado las amenazas y comunicaciones extorsivas, y recuperó el dinero producto de la extorsión. Un juez en audiencia envió a Gómez a la cárcel por el delito de extorsión.



En otro operativo en Bucaramanga también fueron capturados alias ‘Morena’ y ‘Pepon’ cuando cobraban por devolver una moto hurtada en la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la detención se dio luego de que la víctima denunciara que los presuntos delincuentes le $3 millones a cambio de devolverle una motocicleta que había sido hurtada días antes.

Según la investigación, los capturados conocían a la víctima y utilizaban información privilegiada obtenida por su cercanía y vecindad para ejercer presión y hacer las exigencias ilegales. Ambos presentan antecedentes judiciales por hurto calificado y agravado, además de un registro por fuga de presos.