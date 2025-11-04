Estadounidense se desplomó a la salida de un hotel de Medellín: investigan causas de la muerte

Como Eric Lars Kirkegaard, de 65 años de edad, fue identificado el ciudadano oriundo de Estados Unidos que falleció en las últimas horas a las afueras de un hotel ubicado en el exclusivo barrio El Poblado de Medellín.

Los hechos se registraron en la carrera 29 Nro. 1-203, cuando el hombre se desplomó mientras esperaba un taxi frente al hotel, por lo que testigos alertaron a las autoridades, a través de la línea de emergencia 123, lo sucedido.

Kirkegaard cayó al piso y cuando los presentes intentaron auxiliarlo comenzó a emitir quejidos y dificultad respiratoria. Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el hombre se encontraba sin signos vitales, con un hematoma en la cabeza y un leve sangrado.

Según la versión que dio la administradora del hotel a la patrulla de vigilancia de la Policía Metropolitana, el fallecimiento se debió, aparentemente a un infarto, pero serán las autoridades las que determinen la causa.



Por lo pronto, y luego de que el CTI realizará la inspección técnica del cadáver, que no presentaba signos de violencia, los forenses optaron por no certificar la muerte en el lugar, poniendo en manos del Instituto Nacional de Medicina Legal el determinar la causa precisa del deceso.

Aunque no todas las muertes tienen la misma causa, en Medellín y su área metropolitana sigue preocupando el fenómeno de extranjeros que fallecen durante su visita a la ciudad o sus alrededores.

Otro caso reciente fue en octubre cuando se registró la muerte de un mexicano y la intoxicación de cuatro acompañantes suyos también extranjeros, presuntamente por escopolamina en el municipio de Itagüí.