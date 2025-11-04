En vivo
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Estadounidense se desplomó a la salida de un hotel de Medellín: investigan causas de la muerte

Estadounidense se desplomó a la salida de un hotel de Medellín: investigan causas de la muerte

Aunque testigos indicaron que el hombre de 65 años se quejó de un dolor en el pecho, Medicina Legal establecerá cuáles fueron las causas de su muerte.

