Autoridades en Medellín investigan hechos que dejaron un ciudadano muerto y dos policías heridos

Lo que comenzó como una riña entre hermanos terminó con un desenlace fatal para Ghilson Caicedo Angulo, de 28 años de edad, en hechos ocurridos en el barrio Olaya Herrera, en el centro occidente de Medellín, donde además dos policías resultaron heridos.

Según confirmó la Policía Metropolitana a través de un comunicado, la patrulla atendió un llamado a la línea de emergencias 123 que reportaba una pelea entre dos personas en vía pública, una de ellas armada con un cuchillo.

Al llegar al sitio, los uniformados ingresaron por los callejones del sector para verificar la situación y localizaron a un hombre con un arma cortopunzante y manchas de sangre en su ropa y pese a las voces de advertencia.

El hombre se abalanzó sobre los policías, hiriendo a dos de ellos con el arma cortopunzante, por lo que los uniformados reaccionaron con sus armas de dotación. Sobre este punto también se refirió el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa.



"Uno de los policías intenta, por todos los medios, evitar que esta agresión se dé, y, finalmente, tiene que usar su arma de dotación para, digamos, de alguna manera, evitar, precisamente, que este hombre hubiera terminado agrediendo de manera más grave a los policías", indicó Villa.

Tras el procedimiento policial, la víctima, natural de Buenaventura, Valle del Cauca, fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde posteriormente falleció por una herida por arma de fuego en el pecho, según reza el reporte de las autoridades.

A la par, los dos policías que resultaron heridos fueron trasladados a la Unidad Intermedia de San Javier, pues presentaban una laceración en la ingle de la pierna derecha producida al parecer por esquirla de proyectil de arma de fuego y el otro tenía una lesión en el dedo anular de la mano derecha por arma cortopunzante. Ambos se encuentran fuera de peligro, confirmó la institución.

Por lo pronto, la Policía Nacional anunció que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar el proceso judicial y disciplinario. Paralelamente, la Secretaría de Seguridad informó que ya se activaron las rutas correspondientes para investigar los hechos y que harán acompañamiento a las familia de los involucrados y al personal policial afectado.

