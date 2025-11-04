En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia
Abelardo de la Espriella
Perú y México

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades en Medellín investigan hechos que dejaron un ciudadano muerto y dos policías heridos

Autoridades en Medellín investigan hechos que dejaron un ciudadano muerto y dos policías heridos

Según el reporte policial, fueron alertados de una riña entre hermanos y cuando llegaron se abalanzó contra ellos uno de los involucrados con arma blanca, por lo que activaron su arma de dotación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad