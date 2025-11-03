Dos personas murieron en accidentes de tránsito en el Valle del Cauca durante el puente festivo

Avanza el plan retorno en el Valle del Cauca y hasta el momento han sido más de 250.000 vehículos los que han circulado en las carreteras del departamento, donde con más de 15 puestos de control, las autoridades están desplegadas para acompañar a los viajeros en su regreso a casa.

Sin embargo hay un balance negativo este fin de semana, teniendo en cuenta que dos personas perdieron la vida en accidentes de tránsito.

"Los dos se registraron en la vía Cali - Andalucía. El primero fue a la altura de Buga, en el km 27 donde dos motocicletas colisionan con un vehículo estacionado y una de las personas que se movilizaban en las motos pierde la vida en ese lugar, la hipótesis es que no se guardó la distancia segura con el vehículo parqueado. El segundo hecho ocurrió a la altura de Palmira, en el km 14, cuando un conductor pierde el control, se sale de la calzada y colisiona contra un canal de aguas", señaló el coronel Justo Rivero, jefe de la seccional de Tránsito y transporte de la Policía Valle.

El despliegue en las carreteras continúa, con más de 200 policías y 100 agentes de tránsito en los puestos de control, los cuales tienen priorizadas corredores como la vía Panamericana, y las salidas del lago Calima y Buenaventura.



"Nuevamente les recordamos respetar los límites de velocidad de manera permanente, tener todas las señalización de los vehículos, conducir con los documentos al día y respetar las normas de tránsito", finalizó el coronel.