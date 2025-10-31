Vía Bogotá-Villavicencio tendrá restricciones de carga y reversible durante este puente festivo

Si usted es uno de los miles de colombianos que planea disfrutar del puente festivo en conmemoración del Día de Todos los Santos, debe saber que la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades de tránsito han implementado un Plan de Operación Vial en el corredor Bogotá–Villavicencio, con importantes restricciones y medidas especiales.

Tenga en cuenta que se aplicará una restricción a la movilidad para vehículos con un peso igual o superior a 3,4 toneladas, con el fin de optimizar el flujo vehicular durante el éxodo y retorno de los viajeros.

La restricción inició este viernes a las 3:00 de la tarde y se extenderá hasta las 10:00 de la noche en el sentido Bogotá–Villavicencio. El sábado, la restricción irá desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en ambos sentidos. El domingo 2 de noviembre no aplicará la restricción, y el lunes festivo será desde las 10:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en ambos sentidos.

Reversible vía Bogotá - Villavicencio. Foto: Coviandina.

Para el día lunes, que será el plan retorno, las autoridades realizarán un reversible, en el cual la vía operará con prelación en sentido Villavicencio–Bogotá. El cierre se efectuará a la 1:00 de la tarde en el sector conocido como El Uval, y la carretera se habilitará en un solo sentido (Villavicencio–Bogotá) a partir de las 3:00 p. m. y hasta las 10:00 de la noche.



Adicionalmente, pensando en los viajeros de este corredor, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que no aplicará la medida de pico y placa regional para el ingreso a la capital, exclusivamente para los usuarios que provengan de la vía Bogotá–Villavicencio.

Además, las autoridades viales, junto con la concesionaria, recomiendan a todos los conductores:

