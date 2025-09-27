Gobierno ampliará a doble calzada la variante Bogotá–Villavicencio para mejorar movilidad

El Gobierno nacional anunció que estudia la ampliación a doble calzada de la variante en la vía Bogotá–Villavicencio, con el propósito de mejorar la movilidad y mitigar los efectos de la emergencia en el municipio de Chipaque, donde un derrumbe ha afectado la conexión entre el interior del país y los Llanos Orientales.

La decisión fue evaluada en el Puesto de Mando Unificado Nacional, liderado por la ministra de Transporte, Mafe Rojas, en el que además se ratificó la continuidad de la medida 4x2, que ha permitido mantener la conectividad con la región del Llano.

“Trabajamos con INVIAS y el concesionario en la tarea de ampliar la variante, de manera que pueda prestar, en un plazo cercano, servicio bidireccional y agilizar los tiempos. El 4x2 se mantiene, pero con la expectativa de hacerle unas mejoras importantes”, señaló la ministra.

Cierre vía al Llano este lunes Foto: Coviandina

Dentro de las conclusiones también se analizó el mejoramiento de la vía antigua Bogotá–Villavicencio, en el tramo entre Juan Rey y Boquerón II, mediante trabajos de fresado en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito.

Rojas reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad vial y la movilidad de los ciudadanos, y aseguró que se avanzará en soluciones estructurales y sostenibles para este corredor estratégico del país.

Publicidad

En la reunión participaron los gobernadores del Meta y Cundinamarca, delegados de la ANI, Coviandina, Invías y CorpoOrinoquía, además de alcaldes locales y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.