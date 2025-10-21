Nuevo director de la Policía es el papá de Juan Felipe Rincón, joven asesinado en riña

Tras la salida de Carlos Fernando Triana de la Policía Nacional, será el general William Rincón el que asuma la dirección de esta organización. Así lo dio a conocer Presidencia, que informó de su proceso de reintegración a la institución tras retirarse.

"Continuar con la misión de la Policía Nacional que está articulada con las Fuerzas Militares para los cinco retos que establecimos nosotros, es uno enfocado al control territorial y garantía de la seguridad ciudadana, dos la soberanía nacional, tres el plan democracia y el cuarto y el quinto que soportan esos tres que es fortalecer las capacidades y garantizar siempre la transparencia de las instituciones", indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

General William Rincón, nuevo director de la Policía Nacional Foto: Policía

El caso de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón

El nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional trajo de regreso el caso que, hasta ahora, sigue en materia de investigación y fue la muerte de su hijo en extrañas circunstancia en el sur de Bogotá, específicamente en el barrio Quiroga, el 24 de noviembre de 2024. El menor murió en medio de una riña por un disparo.

Cabe recordar que, en diálogo con Séptimo Día, el propio general habló del dolor que dejó este caso en su familia y la manera en que se dieron la cosas. Detalló que el crimen se trató de un "concierto para delinquir" y una extorsión, pues, en videos de cámaras de seguridad, se ha visto la brutal golpiza que recibió antes de su muerte.



"Cuando empieza la conversación, él le pregunta cuantos años tiene, ella le dice que tiene 22, luego 16 y posteriormente 11. Pero la edad era para posteriormente llevarlo, seguramente al lugar, decirle que usted está hablando con una joven y acusarlo de pedófilo", dijo.

Juan Felipe Rincón Foto: archivo particular

Así fue la muerte del joven Juan Felipe Rincón

La muerte del joven, de 21 años, se dio luego de que tuviera una cita con una menor de 15 años en el centro de comercial Titán Plaza y, posteriormente, movilizarse hasta su apartamento en la 170 en donde, supuestamente, intentó tener relaciones con ella.

Fue la mañana siguiente cerca de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en donde se encontraron con Katherine Sotelo, de 33 años. Los presentaron, pero minutos después Andrés Sotelo y Tatiana Vega, su pareja, irrumpen violentamente en la escena y atacan a Rincón.

Publicidad

En la escena hubo una fuerte pelea y en medio de eso el escolta intentó dispararles a los agresores, mientras lo señalaban de "violador" por haber estado con la menor, pero ellos lo golpean con un revólver y, minutos después, se escuchan cuatro disparos de los cuales uno acabó con su vida.