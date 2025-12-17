Mario Yepes se despide en Cali: figuras y precios para Capitanes Legendarios

El mítico excapitán de la Selección Colombia Mario Alberto Yepes regresará al estadio Pascual Guerrero este 20 de diciembre para un homenaje histórico que reunirá a las leyendas del fútbol mundial y nacional.

El evento, denominado Capitanes Legendarios, no es una despedida convencional. Se trata de un reencuentro de Yepes con su "familia elegida", aquellos referentes que compartieron vestuario en los momentos más altos de su carrera. La cita en Cali servirá como preámbulo a la Feria de la ciudad y busca celebrar los vínculos de lealtad forjados en la cancha.



Los invitados de lujo al partido de despedida de Mario Alberto Yepes

La nómina confirmada incluye a los campeones de la Copa América 2001 como Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y el técnico Francisco Maturana. También asistirá la base de la histórica Selección de Brasil 2014, con nombres como Faryd Mondragón, Camilo Zúñiga, Abel Aguilar y Teófilo Gutiérrez.

Mario Yepes. Suministrada.

A nivel internacional, el respaldo es masivo. Figuras de la talla de Didier Drogba, David Trezeguet, Ariel Ortega y Javier Saviola viajarán a la capital del Valle del Cauca. Además, el fútbol colombiano estará representado por sus máximos exponentes: Radamel Falcao García, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla.

"Este partido no es una despedida, es un homenaje. Un agradecimiento a la gente, a los amigos y a las personas que hicieron parte de mi historia", afirmó Mario Alberto Yepes sobre la intención de este encuentro, que cuenta con el respaldo de marcas como Buchanan’s para celebrar los vínculos duraderos.



Precios y boletería

La elección de Cali responde a las raíces del central, quien allí se formó y consolidó su liderazgo antes de partir a Europa. Para los aficionados interesados en asistir al Pascual Guerrero, las boletas están disponibles con precios que oscilan entre los $70.000 y los $140.000.