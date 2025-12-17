En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Mario Yepes se despide en Cali: figuras y precios para Capitanes Legendarios

Mario Yepes se despide en Cali: figuras y precios para Capitanes Legendarios

La nómina confirmada incluye a los campeones de la Copa América 2001 como Iván Ramiro Córdoba, Óscar Córdoba y el técnico Francisco Maturana.

