Mario Yepes anuncia partido homenaje a los capitanes históricos de la Selección Colombia en Cali

Mario Yepes anuncia partido homenaje a los capitanes históricos de la Selección Colombia en Cali

El encuentro se jugará el 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero y reunirá a figuras nacionales e internacionales del fútbol.

