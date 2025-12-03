Mario Yepes anuncia partido homenaje a los capitanes históricos de la Selección Colombia en Cali

El excapitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, anunció en rueda de prensa la realización de un partido homenaje dedicado a los capitanes que han marcado la historia del fútbol. El evento se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, en Cali.

Yepes explicó que eligió la capital vallecaucana por su conexión personal y deportiva con la ciudad, y destacó que el encuentro contará con la participación de reconocidas figuras del fútbol nacional e internacional.

"Tuve la oportunidad o la propuesta de hacer este partido en otra ciudad, pero yo creo que yo se lo debía a Cali , la ciudad que me vio crecer, como futbolista, como persona y en todos los ámbitos, yo lo siento como un homenaje a mi ciudad. Los jugadores que van a venir, en algún momento han sido capitanes de algún equipo o han sido capitanes de la Selección”, dijo el futbolista.

Le puede interesar: Estas son las ciudades y estadios donde jugaría la Selección Colombia en el Mundial 2026



El partido se disputará el próximo sábado 20 de diciembre, y el Pascual Guerrero abrirá sus puertas desde las 5:00 de la tarde.

Entre las estrellas confirmadas se encuentran Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Iván Ramiro Córdoba, David Trezeguet, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, Didier Drogba y el icónico Radamel Falcao García.

La principal duda sigue siendo la presencia del actual capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, quien aún no define su futuro deportivo y no ha confirmado su participación en el evento.

Publicidad

Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina tampoco estarán presentes, debido a sus participaciones en sus actuales equipos.