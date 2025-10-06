Para el 'Pibe' Valderrama la Selección Colombia está para la final del Mundial

Luego de la Copa América en 2024, la presión sobre la Selección Colombia de Néstor Lorenzo aumentó y muchos esperan que el equipo no solo vuelva al nivel que tuvo ante de esa final, sino que, incluso, supere lo hecho por el equipo en toda la historia de los mundiales.

Uno de ellos ha sido Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama’, quien desde el día uno ha confiado en el trabajo del argentino, sino que siente que “ya es momento” de que la ‘tricolor’ llegue a su primera final de un Mundial y, según él, esto sucederá en 2026 y debería ser el objetivo de todo el plantel.

“Lo veo en la final. Yo soy serio y siempre me comprometo. Eso no es presión, ya es hora”, puntualizó el ‘Pibe’ en diálogo con los periodistas Andrés Cantor y Daniel Chapela en el programa Fútbol de Primera, en donde el ‘Mono’ confía en las capacidades del equipo y, por supuesto, el liderazgo de Néstor Lorenzo para hacerlo posible.

Cabe recordar que, hasta ahora, el mejor registro de la Selección Colombia en un mundial fue en Brasil 2014 al llegar a cuartos de final y en global de estadísticas haber ocupado el quinto lugar con James Rodríguez como el máximo goleador de la competencia.



“La lista no está cerrada hasta mayo de 2026. Esto es muy dinámico. Los jugadores sufren altibajos en el rendimiento y en la parte física. La parte física es muy importante, su salud. Tienen que cuidarse mucho para llegar de la mejor manera. De aquí a noviembre vendrán otros jugadores y tenemos que aprovechar los amistosos para ver a algunos jugadores que todavía no tuvieron demasiada competencia con la Selección”, dijo el entrenador en concentración del equipo de cara al Mundial en los duelos amistosos que sostendrá en territorio estadounidense este octubre de 2025.