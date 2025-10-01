Futbolista de la Selección Colombia salió lesionado y sería baja para Néstor Lorenzo

Faltan pocos días para que regrese la Selección Colombia a la acción tras la clasificación e imponente goleada frente a Venezuela en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026. Pero ahora con sus primeros partidos preparatorios de cara a la cita internacional.

Pero este 1 de octubre, en medio de un duelo de la UEFA Champions League, uno de los futbolistas de Néstor Lorenzo salió del terreno de juego al minuto 16 con problema en el muslo derecho, que encendió alarmas en la ‘tricolor’ de si será o no baja para estos amistosos preparatorios.



Este futbolista de la Selección Colombia salió lesionado en Champions

Se trata del defensa Juan David Cabal, que durante el duelo entre la Juventus y Villarreal salió lesionado al minuto 16 y encendió alarmas no solo en el cuadro ‘tricolor’, sino para su equipo que esperaba contar con su talento tras su reciente regreso luego de estar varios meses fuera de las canchas de haberse rotó los ligamentos.

Fue al minuto 16, el colombiano cayó al suelo y se tocó su pierna derecha, lo cual fue interpretado por una molestia muscular y salió entre lagrimas de la cancha en este duelo de Champions League. Pese que los médicos del club revisaron a tiempo, determinaron que no podía seguir en cancha.

Juan David Cabal // Foto: AFP

Él es Juan David Cabal, la promesa colombiana en Italia

Con apenas 24 años, el centro/lateral ha tenido una gran carrera profesional en poco tiempo. Debutó en Atlético Nacional en 2019 y fue campeón con el cuadro verdolaga en dos ocasiones, hasta que dio el salto en 2022 al Hellas Verona de Italia en donde se adueñó de la titular para llamar la atención de la Juventus, que lo fichó en 2024.



En total, ha disputado 95 partidos como profesional y, aunque ha sido tenido en cuenta por Lorenzo, hasta ahora solo ha disputado 2 partidos con la camiseta de la Selección Colombia.