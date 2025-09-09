Publicidad

Luis Javier Suárez firmó póker: así fueron los goles con Colombia vs. Venezuela

El delantero del Sporting de Lisboa aprovechó la oportunidad de Néstor Lorenzo para responder en el arco rival cuando la selección más lo necesitaba.

Luis Javier Suárez besa el escudo de la Selección Colombia
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:23 p. m.

La Selección Colombia fue de menos a más ante Venezuela en el último partido de la Eliminatoria Sudamericana. La tricolor estuvo por debajo del marcador en dos ocasiones, pero apareció Luis Javier Suárez para cambiar la historia.

El atacante, que había regresado a una convocatoria después de varios meses, respondió con goles a la oportunidad que le dio Néstor Lorenzo al ser titular en el estadio de Maturín.

Luis Javier Suárez celebra gol con la Selección Colombia
Foto: AFP

Video: los cuatro goles de Luis Suárez

Antes de finalizar el primer tiempo, el delantero del Sporting de Lisboa de Portugal anotó el 2-2 parcial para darle oportunidad de Colombia de no ceder tanto al terminar la primera parte.

Después de la charla del entretiempo, en el que evidentemente sirvió para ajustar detalles y mostrar un mejor nivel en condición de visitante, el número 19 fue contundente y aprovechó cada balón que recibió en los minutos 50, 59 y 67 para remontar y llevarse el balón a su casa.

En su doblete celebró con el puño apretado y besando el escudo de la selección nacional.

Después, aprovechó un balón que luchó Luis Díaz en el aire para empujar la pelota al fondo de la red.

El cuarto en su cuenta personal, el quinto para Colombia, llegó tras un remate rastrero de Richard Ríos y Suárez solo tuvo que desviarla para ampliar la goleada.

¿Quién fue el último en hacer póker?

El último jugador que había marcado cuatro goles en un partido de la Eliminatoria Sudamericana había sido el uruguayo Luis Suárez ante la similar de Chile en el 2011.

